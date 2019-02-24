Пьяница Порошенко пообещал избавить страну от "украинской агрессии"

Петр Порошенко в очередной раз перепутал Россию с Украиной. Пользователи соцсетей полагают, что президент Незалежной выходит на трибуну в нетрезвом виде.

Петр Порошенко, выступая перед жителями города Жолква, пообещал защитить страну от "украинского агрессора", пишет "Главред". Видео с выступлением было выложено на YouTube.

Издание приводит выдержки из речи главы Незалежной. В частности, Порошенко пообещал избирателям "сохранить Украину и оборону Украины", чтобы противостоять "украинскому агрессору". Затем Порошенко поправился, сказав, что отпор необходимо дать "российскому агрессору".

В отзывах к видео пользователи предположили, что Порошенко был пьян. Некоторые комментаторы посетовали на то, что их стране категорически не везёт с президентами.

В комментариях к видео пользователи предположили, что Порошенко в очередной раз поднялся на трибуну нетрезвым, поэтому его речь и была такой запутанной.

Так, незадолго до этого Порошенко поздравил всех жителей страны, которые "забыли" отпраздновать 23 февраля.

"Сегодня 23 февраля. Я твёрдо убеждён, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл", – заявил президент.