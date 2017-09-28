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Общество

Соловьев посоветовал Навальному накачать грудь

Владимир Соловьев. Фото: wikipedia.org
Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал Алексею Навальному сходить в спортзал и подкачать грудь. Так остроумно он отреагировал на очередное расследование блогера, юриста и осужденного борца с коррупцией, в котором говорится об элитных квартирах журналиста.
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Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый оппозиционером Алексеем Навальным опубликовал очередное расследование, касающиеся недвижимости сотрудника ВГТРК Владимира Соловьева. ФБК продемонстрировал виллу в Италии на озере Комо, несколько дорогих квартир в центре столицы и подмосковный особняк, которые как утверждают борцы с коррупцией принадлежат телеведущему. Навальный оценил российскую недвижимость Соловьева в 650 миллионов рублей.

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"Я не госслужащий, ничего не скрываю. Или я должен был, наоборот, все скрывать, что ли? В чем состоит претензия? Налоги плачу, налоги большие. Все задекларировано, не украл, заработал", – заявил Соловьев в интервью "URA.RU".

Он также предположил, что у Навального много свободного времени и дал оппозиционеру дельный совет: "Лучше бы он в спортзал пошел, грудь подкачал". Себя Соловьев назвал 54-летним мужиком, который всю жизнь работал. "Простите, люди добрые, что не хожу по свету и не выпрашиваю у вас милостыню", - извинился перед своими поклонниками журналист.

В интервью другому СМИ Владимир Соловьев заявил, что публично предлагает Навальному купить всю его недвижимость по тем ценам, которые оппозиционер назвал в расследовании. "Я миллиардер? Как приятно! Он желает что-то из моей недвижимости прикупить за те цены, которые написал? Можем обсудить", – сказал журналист в эфире НСН.

Соловьев напомнил, что он не государственный служащий, всю жизнь занимается бизнесом и официально платит большие налоги. "Я нарушил какой-то закон? Пусть скажет, какой закон. Завидует? Ну пусть завидует Ходорковскому и Дурову", – заключил телеведущий.

Как писали Dni.Ru, недавно Владимир Соловьев вступил в полемику с другим телеведущим – Иваном Ургантом, который язвительно пошутил в своей программе на Первом канале. Правда ведущий политического шоу назвал при этом своего коллегу из мира шоу-бизнеса очень талантливым человеком.

Автор: Александр Комаров28 сентября 2017, 20:29

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