Соловьев отреагировал на угрозу Урганта

Владимир Соловьев прокомментировал угрозу Ивана Урганта ответить на выпад коллеги 13 сентября. По словам ведущего политической программы на канале "Россия 1", ему на это наплевать.

"Мне вообще наплевать. Это его дело, и даже не его, а руководства канала", – заявил Владимир Соловьев. Телеведущий уверен, что о шутке Ивана Урганта знал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, передает РИА Новости. "Он (Ургант. – Прим. ред.) оскорбил канал, а это некорректно", – добавил журналист.

Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" – подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".

Соловьев принял реплику на свой счет и обвинил шоумена в желании угодить скандальному украинскому сайту. "А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", – сказал он.

Журналист подчеркнул, что ему и "России 1" объявлена война. Оппонент пообещал ответить 13 сентября.

В скандал вмешался отец ведущего юмористического шоу. Актер Андрей Ургант заявил, что не станет участвовать в политических дрязгах, которые породила эта ситуация, но будет защищать сына, даже если тот неправ.