Собчак отвесила Соловьеву пощечину после скандала

Ксения Собчак поддержала своего коллегу Ивана Урганта, у которого возник конфликт с журналистом "России 1" Владимиром Соловьевым. Телеведущая весьма едко пошутила в микроблоге.

Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой книга Владимира Соловьева "Революция консерваторов. Война миров" запечатлена рядом с произведением "В рот круглый год". "Не только у платьев — у книг тоже бывает #идеальнаясовместимость!!! Читайте книгу "В рот круглый год" и смотрите программы Соловьева!!!" — подписала она забавный кадр.

Подписчики телеведущей оценили шутку и отметили, что только она могла "так остро и беспощадно поддержать Ивана". По словам пользователей, Ургант должен торжественно передать Собчак черную метку, полученную от журналиста, сообщает URA.RU.

Ранее Соловьев осудил поведение шоумена. "Здесь Ургант – средство. То, что он сделал, неприемлемо. Обычно на телевидении так не делают. Это объявление войны. При этом у Урганта со мной были по-человечески хорошие отношения", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 13 2017 в 10:09 PDT

Напомним, Иван Ургант пошутил в своей программе, что "Соловьиный помет" – отличное название для шоу на канале "Россия 1". Владимир Соловьев принял это на свой счет и резко ответил коллеге. В конфликт были втянуты телевизионщики с обеих сторон, пикировку комментируют в соцсетях.

Сценарист шоу "Вечерний Ургант" заявил, что скандальная шутка не была заготовлена. "У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", – заверил сотрудник программы. По его словам, продолжения история не получит: "Тема закрыта!"