Соловьев грубо поставил Тинькова на место

Известный телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал основателя "Тинькофф Банка" Олега Тинькова. По словам журналиста, известный предприниматель раньше пытался его "прессовать", но затем испугался.

В Сети неожиданно всплыла аудиозапись интервью Владимира Соловьева, сделанная на радио в 2014 году. На ней ведущий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла между ним и известным предпринимателем Олегом Тиньковым.

Журналист подтвердил, что на данной записи действительно он. "Это было еще в давние времена, даже не помню сколько лет назад. Я еще на НТВ работал", – цитирует Соловьева газета "Взгляд".



Телеведущий рассказал о том, что поводом его разборок с Тиньковым стало то, что он публично раскритиковал рекламу пива, производимого под брендом бизнесмена. По мнению Соловьева, ролик был излишне эротичным. Журналист подчеркнул, что таким образом "смешной банкирчик" "прикрывал свои сексуальные слабости".

После этого Тиньков приезжал к Соловьеву в студию телеканала НТВ и пытался "пальцевать". "Мол, ты московский жирный еврей, который привык на скрипке играть. А я ему объяснил: ты шахтером притворяешься, а я тебя помню, когда ты был барыга-барыгой, и пытался в 90-х стрелу забить, но так и не приехал. Запомни, говорю, я с детства привык морды бить, а не на скрипке играть", – рассказал историю той встречи телеведущий. По словам Соловьева, такой напор испугал Тинькова и он поспешил удалиться из редакции НТВ.

Напомним, Олег Тиньков угодил в скандальную ситуацию в начале сентября. Тогда кемеровский суд постановил заблокировать ролик видеоканала "Немагия", в котором критикуются действия банкира. На записи блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману. На данный момент, один из авторов видео получил повестку на допрос в столичное МВД в качестве свидетеля по делу о клевете.

