Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом

Телеведущий Владимир Соловьев убежден, что шутка Ивана Урганта про "соловьиный помет" заготовлена заранее и согласована с руководителем Первого канала Константином Эрнстом. Впрочем, ему безразлично, как о нем острит шоумен.

"Так как записываются такие передачи заранее, зная отношения между нашими каналами, в частности, обострившиеся после того, как перешли ряд выдающихся телевизионных деятелей работать на наш канал с Первого канала, я мог бы к этому отнестись как к очередной шутке Ивана. Про меня – мне вообще безразлично! Иван часто про меня шутит – мне безразлично", — заявил телеведущий в эфире радиостанции "Вести ФМ".



В то же время Соловьев отметил, что считает Урганта "очень талантливым человеком" и ведущим. Но одно дело – сам Иван, а другое – политика телеканала-конкурента.

"...Это шутка, которая не могла пройти мимо Эрнста, потому что в нашей практике такое есть: если ты задеваешь другой канал, то руководство всегда знает. Я должен рассчитывать на это как? Это была не импровизация, а реприза, направленная нашему каналу от Константина Львовича через Ивана Андреевича?" – добавил Соловьев.

В эфире "Вестей" телеведущий также вспомнил "канальные войны" – борьбу между телеканалами-конкурентами – которые были почти всегда: и в 1990-е, и позже, например, в 2013 году.

Напомним, Иван Ургант пошутил в своей программе, что "соловьиный помет" – отличное название для шоу на телеканале "Россия 1". Телеведущий Владимир Соловьев принял это на свой счет и резко ответил своему коллеге, сообщали Dni.Ru. В конфликт оказались втянуты телевизионщики с обеих сторон, их пикировку комментируют в социальных сетях.

Позже сценарист шоу "Вечерний Ургант" заявил, что скандальная шутка не была придумана заранее. "У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", – отметил сотрудник программы. По его словам, продолжения конфликт не получит. "Тема закрыта", – уверен он.