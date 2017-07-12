Для убийцы Немцова запросили пожизненное

На заседании Московского окружного военного суда гособвинение запросило для обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает агентство городских новостей "Москва". Отметим, присяжные признали всех фигурантов дела виновными в совершении преступления и не заслуживающими снисхождения. Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Политик скончался на месте.