Признание Дадаева в убийстве Немцова попало на видео

Опубликовано видео допроса Заура Дадаева, сознавшегося в убийстве Бориса Немцова. По словам подозреваемого, он выстрелил в политика шесть раз с расстояния пяти метров.

По словам Заура Дадаева, мотивом для убийства политика стало то, что он поддержал французский журнал Charlie Hebdo, опубликовавший в начале 2015 года карикатуру на пророка Мухаммеда, сообщает "Коммерсантъ". В середине января подозреваемый встретился в Москве "с пацанами".

"Разговор пошел об этом. Во Франции что было, Charlie Hebdo, публикация насчет пророка… Вопрос возник, что и как можно сделать", – рассказал Дадаев. В течение двух недель они с сообщниками Бесланом Шавановым и Анзором Губашевым по очереди следили за Борисом Немцовым.

В центр столицы 27 февраля злоумышленники приехали по отдельности. Шаванов "проводил" политика до ресторана, из которого тот вышел с девушкой. После этого жертву стал преследовать Дадаев.

"Я его начал догонять быстрым шагом, пока он в толпу не ушел. Не в упор, метров пять когда осталось... Как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я, когда она с нами сравнялась, произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем", – заявил подозреваемый.

С места преступления Дадаев скрылся на иномарке стального цвета. Проехав сто метров, вышел и поймал попутку. Через некоторое время он снова покинул автомобиль, а затем пересаживался еще в три такси.

На последней машине предполагаемый киллер приехал домой, в Матвеевский район. По словам Дадаева, сразу после убийства он избавился от мобильного телефона, а подельники – от транспортного средства, на котором перемещались.

Напомним, что Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать объединенную группу по расследованию. Ее возглавил Игорь Краснов, который вел дело о покушении на Анатолия Чубайса, а также раскрыл убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

На скамье подсудимых по делу об убийстве политика находятся пять человек. По версии следствия, Заур Дадаев являлся исполнителем; Хамзат Бахаев предоставлял сообщникам информацию и позже должен был укрыть их, Темирлан Эскерханов следил за передвижениями Бориса Немцова, братья Анзор и Шадид Губашевы забрали киллера с места преступления.