Ключевой свидетель рассказал об убийстве Немцова

Водитель уборочной машины, который является главным свидетелем в деле об убийстве Бориса Немцова, дал показания в суде. По словам мужчины, в момент преступления вокруг было очень шумно, а потому он не слышал выстрелов.

Ключевой свидетель убийства политика выступил на заседании Московского окружного военного суда. Согласно показаниям водителя уборочной машины Сергея Будникова, он не видел, как стреляли в Немцова, несмотря на то, что в этот момент проезжал мимо по мосту, передает ТАСС.

"Я начал движение по Большому Москворецкому мосту. Я ехал и случайно посмотрел в зеркало заднего вида, и увидел, что кто-то лежит", – заявил мужчина.

По словам Будникова, после этого он вышел из машины и к нему с криками "Помогите" подбежала девушка. Водитель заявил, что Анна Дурицкая находилась в шоковом состоянии и все время повторяла: "Стреляли, стреляли".

После этого Будников помог подруге Немцова вызвать полицию и скорую, после чего вернулся в машину и продолжил работать. Водитель уточнил, что не только не видел момент убийства, но и не слышал выстрелов. По словам мужчины, в момент преступления на мосту было очень шумно. Также стало известно, что в машине Будникова установлена система ГЛОНАСС, однако видеорегистратора в ней нет.

Напомним, что Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать объединенную группу по расследованию. Ее возглавил Игорь Краснов, который вел дело о покушении на Анатолия Чубайса, а также раскрыл убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

На скамье подсудимых по делу об убийстве политика находятся пять человек. По версии следствия, Заур Дадаев являлся исполнителем; Хамзат Бахаев предоставлял сообщникам информацию и позже должен был укрыть их, Темирлан Эскерханов следил за передвижениями Бориса Немцова, братья Анзор и Шадид Губашевы забрали киллера с места преступления.