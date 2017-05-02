Советник Путина объяснил шумиху вокруг изнасилования Шурыгиной

Советник президента по интернету Герман Клименко объяснил принцип распространения информации в социальных сетях. В частности, он назвал изнасилованную Диану Шурыгину обычным мемом, вокруг которого развели истерию.

"Когда на информационном поле затишье, это значит, что долбанет еще сильнее. Шурыгина – бум! Православный священник выиграл "Голос" – бум!" – рассказал советник президента. "Похоже на просеивание через сито. Тест на утрясание общества. Кто-то не устоял, крыша съехала, остались самые здравомыслящие", – пояснил Герман Клименко.

"Шкалу эмоций надо занять или прекрасными историями типа "Голоса", или историями войны, или Шурыгиной", – заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что подобные истерики будут всегда, и жертва изнасилования – "обычный мем", который уйдет в историю, передает Hi-Tech Mail.Ru.



Похожим образом чиновник объяснил реакцию соцсетей на принятие антитеррористического "пакета Яровой". "Люди читают то, что соответствует их эмоциональному фону, и включаются в цепочку передачи якобы знания. Каждый раз оно улучшается по принципу "свидетель, который врет". Мир живет сам по себе", – рассказал эксперт. При этом он подчеркнул, что на реализацию проекта до сих пор не было потрачено ни рубля.

Между тем Герман Клименко рассказал, что он следит за тенденциями видеоблогерства в Сети, но не смотрит такие каналы на YouTube. "Не приведи Господь", – заявил он. "Раньше был презренный Рома Желудь, теперь уважаемый Ивангай. Хотя я принципиальной разницы не вижу, если честно", – отметил советник президента, подчеркнув, что эти имена "стыдно в приличном обществе произносить".

Напомним, сейчас Диана Шурыгина находится на лечении в психиатрической клинике. Медики диагностировали у девушки панические атаки. Жертву изнасилования в медицинском учреждения посетил даже телеведущий Андрей Малахов.