Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы

СМИ взорвала новость о предстоящей свадьбе изнасилованной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной. Мама девушки Наталья, заметно нервничая, пролила свет на личность предполагаемого жениха.

Звезда соцсетей Денис Байгужин, которого в народе называют свадебным королем, утверждает, что он стал избранником студентки. По словам мужчины, церемония бракосочетания уже скоро.

"Я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус. Церемония в Ульяновске, Лондоне или Майами. Сам я склоняюсь к Лондону – там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны!" – поделился своими мечтами с сайтом Mk.ru жених.

Байгужин подчеркнул, что Шурыгина уже дала свое согласие на свадьбу, а приглашения отправлены Малахову, Тимати и Лепсу.

Однако мама Дианы эту информацию категорически опровергла. Ее дочь, прославившаяся благодаря шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", все еще находится на лечении в научном центре реабилитации.

"Это очередная ложь! – эмоционально заявила репортерам родительница Шурыгиной Наталья. – Ни моя дочь, ни мы с мужем даже не знаем, кто это вообще. Как Диана может выйти замуж за человека, с которым даже не знакома. Это бред".

Публикация от Денис Байгужин (@denis.bayguzhin) Апр 28 2017 в 7:06 PDT

Мама очень переживает за Диану и ее психическое здоровье. Девушкой занимаются лучшие специалисты. "Она все еще находится на лечении в научном центре реабилитации. Проходит различные виды терапии, даже танцетерапия есть. Ее эмоциальное состояние уже получше. Врачи помогают ей выбраться из депрессии", – цитирует обеспокоенную Наталью сайт "Комсомольская правда".

К слову, другие СМИ приписывают студентке роман с фотографом Тимуром Бычковым. Такие подозрения у репортеров возникли, когда Диана опубликовала в соцсетях фотографию, на которой запечатлена с парнем в обнимку.

У молодых людей несколько совместных снимков, поэтому пользователи Сети пожелали им счастья в личной жизни. Подлил масла в огонь и сам Тимур, когда выложил на сайте "В Контакте" фотографию, на которой заснят с Дианой, находящейся на лечении в психиатрической клинике. Бычков написал на английском: "Сегодня я приехал к своей любимой девушке Диане и привез ей много вкусняшек, забрал Диану из больницы. Зайка, выздоравливай!" Запись сопровождалась сердечками.