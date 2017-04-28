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Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы

Диана Шурыгина. Фото: vk.com/realwoman555
СМИ взорвала новость о предстоящей свадьбе изнасилованной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной. Мама девушки Наталья, заметно нервничая, пролила свет на личность предполагаемого жениха.
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Звезда соцсетей Денис Байгужин, которого в народе называют свадебным королем, утверждает, что он стал избранником студентки. По словам мужчины, церемония бракосочетания уже скоро.

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Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

"Я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус. Церемония в Ульяновске, Лондоне или Майами. Сам я склоняюсь к Лондону – там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны!" – поделился своими мечтами с сайтом Mk.ru жених.

Байгужин подчеркнул, что Шурыгина уже дала свое согласие на свадьбу, а приглашения отправлены Малахову, Тимати и Лепсу.

Однако мама Дианы эту информацию категорически опровергла. Ее дочь, прославившаяся благодаря шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", все еще находится на лечении в научном центре реабилитации.

"Это очередная ложь! – эмоционально заявила репортерам родительница Шурыгиной Наталья. – Ни моя дочь, ни мы с мужем даже не знаем, кто это вообще. Как Диана может выйти замуж за человека, с которым даже не знакома. Это бред".

Мама очень переживает за Диану и ее психическое здоровье. Девушкой занимаются лучшие специалисты. "Она все еще находится на лечении в научном центре реабилитации. Проходит различные виды терапии, даже танцетерапия есть. Ее эмоциальное состояние уже получше. Врачи помогают ей выбраться из депрессии", – цитирует обеспокоенную Наталью сайт "Комсомольская правда".

К слову, другие СМИ приписывают студентке роман с фотографом Тимуром Бычковым. Такие подозрения у репортеров возникли, когда Диана опубликовала в соцсетях фотографию, на которой запечатлена с парнем в обнимку.

Тимур Бычков и Диана Шурыгина. Фото: vk.com/timur_asadullaevich

У молодых людей несколько совместных снимков, поэтому пользователи Сети пожелали им счастья в личной жизни. Подлил масла в огонь и сам Тимур, когда выложил на сайте "В Контакте" фотографию, на которой заснят с Дианой, находящейся на лечении в психиатрической клинике. Бычков написал на английском: "Сегодня я приехал к своей любимой девушке Диане и привез ей много вкусняшек, забрал Диану из больницы. Зайка, выздоравливай!" Запись сопровождалась сердечками.

Автор: Иннокентий Звездинский28 апреля 2017, 17:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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