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Шоу-бизнес

Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной

Диана Шурыгина. Фото: кадр youtube.com
Диана Шурыгина находится в психиатрической клинике. Медики наконец поставили диагноз скандально известной жертве изнасилования.
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Диана Шурыгина попала в психиатрическую лечебницу 11 апреля. За помощью к медикам обратилась ее мать, которая была обеспокоена нестабильным психическим состоянием девушки. Вначале общественность терялась в догадках, что именно происходит со скандально известной жительницей Ульяновска.

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Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Наконец журналисты узнали диагноз девушки. Медики зафиксировали у Шурыгиной панические атаки. Диана постоянно испытывает чувства тревоги, страха и паники, передает Life.ru. Врачи уже вплотную приступили к лечению девушки.

Как утверждают репортеры, жертва изнасилования пробудет на лечении в психиатрической клинике около двух месяцев. Недавно Шурыгина отдохнула на выходных дома с семьей и друзьями, после чего вернулась в больницу, чтобы продолжить лечение.

Ранее Диану в клинике навестил популярный телеведущий Андрей Малахов, благодаря нескольких эфирам передачи которого Шурыгина и прославилась на всю страну.По информации СМИ, ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего быстро уехал. Телеведущий явился в психлечебницу не один. Его сопровождали другие сотрудники рейтингового телешоу.

Кстати, недавно Андрей Малахов, как истинный рыцарь, вступился за Шурыгину в перепалке с депутатом Валерием Рашкиным. Парламентарий накинулся на Первый канал из-за программ о Диане, а Андрей пригрозил оппоненту компроматом. "А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?" – прокомментировал Малахов в Twitter сообщение Рашкина, касающееся ток-шоу "Пусть говорят".

Автор: Наталья Аряева25 апреля 2017, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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