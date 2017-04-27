Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной

Журналисты выяснили подробности предстоящего бракосочетания Дианы Шурыгиной. Звезда соцсетей Денис Байгужин, которого в народе называют свадебным королем, утверждает, что он стал избранником студентки.

Интервью Дениса вызывает много вопросов, но мужчина, у которого в соцсетях десятки тысяч подписчиков, уверенно говорит о том, что скоро пойдет под венец со студенткой из Ульяновска. Мол, из психбольницы Диана сразу отправится в ЗАГС.

Девушка прославилась на всю Россию, когда пришла в студию к Андрею Малахову на шоу "Пусть говорят". Она рассказала, как ее изнасиловали на пьяной вечеринке. Рейтинги у шоу были рекордные, поэтому душещипательной истории Дианы посвятили несколько выпусков передачи. Теперь Шурыгина – желанная невеста.

Байгужин дал понять репортерам, что у других претендентов на сердце красотки просто нет шансов. По словам Дениса, церемония бракосочетания уже скоро.

"Я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус. Церемония в Ульяновске, Лондоне или Майами. Сам я склоняюсь к Лондону – там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны! Но только, в отличие от Чарльза, свою принцессу Диану я сделаю счастливой! Лондон – город, где много русских, глубоко порядочных людей. Думаю, нам будет приятно и комфортно отметить торжество в их компании. Но окончательный выбор, конечно, за Дианой. А, исходя из моих знаний женской логики, невеста, скорее всего, выберет свадьбу на яхте в Майами", – цитирует счастливого жениха сайт "Московский Комсомолец".

Публикация от Денис Байгужин (@denis.bayguzhin) Апр 19 2017 в 3:39 PDT

Байгужин подчеркнул, что Шурыгина уже дала свое согласие на свадьбу, а приглашения отправлены Малахову, Тимати и Лепсу. По словам Дениса, Диана не собирается брать его фамилию, потому что ее девичья уже стала брендом.

В свадебном агентстве репортерам сообщили, что по предварительной оценке свадьба молодых будет стоить от 750 тысяч рублей, если от 30 до 100 человек в Ульяновске, и около десяти миллионов рублей, если в Майами. Озвучить расчеты по Лондону специалисты затруднились.

Публикация от Денис Байгужин (@denis.bayguzhin) Апр 8 2017 в 7:01 PDT

К слову, другие СМИ приписывают студентке роман с известным фотографом Тимуром Бычковым. Причиной слухов стал тот факт, что Диана опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети фотографию, на которой запечатлена с парнем в обнимку.

Интересно, что это не первое их общее фото, поэтому пользователи Сети немедленно заподозрили молодых людей в романтических отношениях. Усилил интригу и сам Тимур, когда выложил в своем аккаунте в сети "В Контакте" фотографию, на которой заснят с Дианой, находящейся на лечении в психиатрической клинике. Бычков написал на английском: "Сегодня я приехал к своей любимой девушке Диане и привез ей много вкусняшек, забрал Диану из больницы. Зайка, выздоравливай!" Запись сопровождалась наличием смайлов и сердечек.