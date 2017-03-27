Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной Дианой Шурыгиной, изнасилованной на вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Позже он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки".

Диана Шурыгина обратилась к одному из знакомых. "Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебе деловое предложение. Одного пацана нужно немножко побить", – приводит аудиозапись их разговора Life.ru. Собеседник ответил отказом.

Вскоре Шурыгина перезвонила и объяснила свои мотивы: "Я сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы. Он стал нормально общаться. Сегодня утром захожу в Instagram, а у него там фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки".

Написать заявление в полицию Шурыгину заставила ревность. "Когда мы только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не посадят?" Я ему говорила: "Да нет, что ты, глупый, что ли?" Потом мы с ним переспали, и я решила, раз он так себя ведет, этим воспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало", – заявила она.



Экспертиза подтвердила, что голос принадлежит Шурыгиной. Для идентификации были взяты два файла: разговор Дианы с молодым человеком и ее беседа с корреспондентом.

"Исследование показало, что мера сходства дикторов на аудиозаписях составляет 74,8%. Это позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентом разговаривает один и тот же человек", – заключил специалист НП "Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.