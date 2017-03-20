Мать о тяжелом состоянии Дианы Шурыгиной

Вот уже больше месяца не утихает скандал вокруг 17-летней Дианы Шурыгиной, заявившей, что ее изнасиловал знакомый на вечеринке. Мать девушки откровенно рассказала, в какой сложной ситуации оказалась их семья, и сообщила, как подросток зарабатывает на жизнь.

Наталья Шурыгина заявила, что Диана вовсе не купается в деньгах, как говорят. Впрочем, опровергла она и то, что дочь ищет персонального менеджера. "Диане поступают коммерческие предложения, но всерьез мы пока ни одно из них не рассматриваем. Это участие в рекламе. Еще Диану ждет роль в фильме режиссера Егора Шилова. Были даже звонки от каких-то телеканалов, дочери предлагали стать телеведущей", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".

При этом Наталья подчеркнула, что сейчас ее дочери не до этих предложений. "Она находится в тяжелейшем психо-эмоциональном состоянии. Ей нужно прийти в себя. Поймите правильно", – отметила женщина.

По ее словам, неожиданная "популярность" нарушила покой семьи. "Мы оказались вне любимого города, в гостиничном номере. Да еще и под прицелом соцсетей и журналистов", – посетовала она.

Наталья считает, что самое главное сейчас – обеспечить дочерям возможность получить образование. Диана хочет учиться на журналиста, однако прежде чем поступать, ей необходимо привести свое эмоциональное состояние в норму. "Все, что сейчас нужно Диане, – это спокойная семейная обстановка", – добавила она.

Женщина рассказала, что вести блог Диане помогает знакомый, не требуя денег. "Сейчас ей важно не замкнуться на своей депрессии, а общаться с людьми, хотя бы и через видеообращения", – сказала Наталья.

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана ведет себя слишком раскованно.