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Общество

Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной

Диана Шурыгина. Фото: кадр программы "Пусть говорят"
Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование.

Продолжение: Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
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Проверив толщину стен спальни, в которой находились Сергей и Диана, ребята сделали вывод, что в коттедже хорошая слышимость. Так что если бы девушка кричала, ее бы услышали остальные гости вечеринки.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Затем молодые люди расположились в гостиной, чтобы показать, как развивались события вечера, когда они отмечали день рождения общего друга. Одна из приглашенных рассказала и продемонстрировала, что было после того, как Сергей Семенов вышел от Дианы.

"Он вышел из комнаты, его спросили, где был, он ответил, что с Дианой. Потом пришла Диана, села неподалеку от Сергея, она была без крови на лице, очень пьяная, почти спала", – цитирует гостью вечеринки Life.ru. Идею собственного расследования по реконструкции событий предложил ребятам специалист по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

"Когда я увидел поведение Дианы Шурыгиной, по ее манере говорить, по жестам и движениям я сразу понял, что она врет. Я решил помочь Сергею Семенову и использовать свой профессиональный опыт и навыки, чтобы разоблачить Диану Шурыгину", – заявил Анищенко. Он встретился с родными и друзьями Сергея и присоединился к расследованию.

В свою очередь одноклассница рассказала о детстве Дианы Шурыгиной. Оказалось, что девочка никогда не была популярна у сверстников, часто гуляла с ребятами постарше, передает телеканал "360".

При этом мальчиков в компании Дианы всегда было больше. "В школе она была замкнута, одевалась, как все, ее никогда не встречали родители после школы, я вообще никогда не видела ее родителей", – рассказала девушка.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась после программы "Пусть говорят" на Первом канале, где рассказала, что ее изнасиловали. Девушке было посвящено пять выпусков ток-шоу. Вскоре ей стали поступать предложения об участии в различных проектах.

Автор: Людмила Фоканова21 марта 2017, 16:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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