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Общество

Диану Шурыгину вывели на чистую воду

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/shurygina99
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях.
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Слова и поведение Дианы на пяти выпусках передачи "Пусть говорят", благодаря которым она стала известной на всю страну, вызвали у многих зрителей сомнение, что девушка говорит правду. Эксперт по лжи посмотрел шоу, чтобы выяснить это наверняка.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

"Я посмотрел две передачи и сразу увидел, что Диана лжет", – цитирует Анищенко E1.RU. Теперь специалист помогает семье осужденного на три года Сергея Семенова доказать, что Шурыгина говорила неправду.

Он выяснил, какие именно слова Дианы, сказанные на передаче, по его мнению, – вранье. Кроме того, Илья Анищенко записал четыре спецвыпуска, посвященных разоблачению девушки. Вскоре появятся следующие.

"Мы сняли этот коттедж (где проходила пьяная вечеринка – Прим. ред.), приехали туда со свидетелями, провели эксперимент. Из всего проанализированного я могу с уверенностью сказать, что никакого изнасилования там не было, был пьяный секс", – делится Анищенко. Ссылаясь на слова очевидцев, он заявил, что Диана приставала ко всем парням, преувеличила свой возраст.

По словам эксперта по лжи, перед вечеринкой студентка сказала одной из подруг, что едет "бухать и заниматься сексом". "В итоге она соблазнила Сергея, зашла в комнату, он зашел за ней", – резюмировал специалист. Анищенко подчеркнул: если бы Диана звала на помощь, кричала, это слышали бы все находившиеся в коттедже гости.

Специалист считает подозрительным факт, что Шурыгина перед половым актом успела снять носки. Он отмечает, что после секса Семенов потерял к ней интерес и вышел из комнаты, а Диана вышла за ним, продолжив пить водку.

Опровергает Анищенко и то, что девушка уснула. "Никто у нее никаких повреждений, кроме растрепанных волос, не видел. А потом она занималась сексом со вторым парнем. Ее видели с ним в разных комнатах, голой, в разных позах. Этот же парень потом позвонил ее родителям, сказал, чтобы забрали пьяную дочь", – утверждает он.

После того как родители увезли Диану с вечеринки, отругав за плохое поведение, она сказала им, что ее изнасиловали. Тогда-то семья поехала в полицию писать заявление.

По словам Ильи Анищенко, Сергей написал явку с повинной, в которой указал, что все было по обоюдному желанию. У второго парня – Александра Рухлина – был адвокат, который смог его "вытащить", а у Сергея – государственный защитник.

Напомним, сначала Сергею Семенову присудили восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Затем суд принял во внимание, что парень не знал о возрасте Дианы, и сократил срок до трех лет колонии общего режима.

Автор: Людмила Фоканова15 марта 2017, 15:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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