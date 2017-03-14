Батюшка распек блудницу Шурыгину
Руководитель информационно-издательского отдела Мелекесской епархии РПЦ, служащий в Спасо-Преображенском соборе в Димитровграде (Ульяновская область) иерей Петр Гурьянов подробно ответил на вопросы пользователей по поводу истории Дианы Шурыгиной в группе "Батюшка онлайн". Священник подчеркнул, что 17-летняя девушка и изнасиловавший ее 21-летний Сергей Семенов стали жертвами "убийственной блудной машины".
При этом Гурьянов добавил, что в этой истории велика роль самой Дианы. "Если дама сама не захочет, никто не посмеет ее осквернить. И даже самые отпетые блудники с порядочными девушками ведут себя достойно", – заявил священник в Instagram.
Батюшка посоветовал всем стараться избегать "этой мерзкой блудной грязи". Диане и Сергею же порекомендовал покаяться и совершить воцерковление.
Гурьянов также отметил, что большую роль в этой громкой истории сыграли родители молодых людей, которые не смогли воспитать их должным образом. "Эти горе-матери и отцы должны рыдать и каяться в грехах на исповеди, а не отношения выяснять и пиариться на ТВ. Эта вопиющая история еще раз доказывает, что наше общество окончательно перешло грань сумасшествия..." – заявил он.
Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.
Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана слишком расковано себя ведет.
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