Знаменитости рвут на части Диану Шурыгину
Бизнеследи Айза Анохина, проживающая на Бали, предложила Диане Шурыгиной работу в своем салоне красоты. "Диана очень красивая. В силу возраста она, к сожалению, наделала ошибок, но, думаю, вскоре все об этом забудут. Я дала бы ей шанс и предоставила должность стажера на ресепшене", – сообщила Анохина.
Не остался в стороне и певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев). С некоторых пор мужчина не только выступает на сцене, но и занимается производством колбасной продукции. "А почему нет? Устроил бы ее в офис, она помогала бы по административным делам… Или дегустации продукции проводила – к ней бы народ в очередь вставал. Да, возможно, у Дианы не кристально чистая репутация, но кто из нас не без греха?" – задал риторический вопрос артист.
Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Антон Гусев, который недавно открыл строительный бизнес, тоже жаждет заполучить Диану Шурыгину. "Да, Диана неоднозначный персонаж, но мне импонирует ее смелость. Не каждый рискнет вот так на всю страну заявить о своей беде! Я видел пару выпусков "Пусть говорят", и эта девочка показалась мне честной и открытой, но в то же время готовой бороться за правду – думаю, из нее получился бы отличный менеджер по продажам. Буду платить ей 50 тысяч рублей в месяц", – цитирует Антона Гусева Starhit.
Напомним, Диана Шурыгина получила известность после участия в передаче "Пусть говорят". Девушка утверждала, что ее изнасиловали. Предполагаемый преступник – 21-летний Сергей Семенов – получил восемь лет колонии строгого режима. Позже наказание заменили на три года колонии общего режима. Недавно в эфир вышел пятый выпуск ток-шоу, посвященного Шурыгиной.
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