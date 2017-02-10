Ученые назвали главное средство от депрессии

Канадские специалисты из Университета Альберта пришли к выводу, что во время лечения депрессивного пациента не стоит недооценивать качество его отношений с близкими. Любовь и поддержка родных могут помочь в борьбе с болезнью так же, как и медикаменты.

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая в течение шести лет за 1 407 супружескими парами, передает Daily Mail. Специалисты периодически проводили опросы, чтобы быть в курсе психического состояния участников и их взаимоотношений.

Выяснилось, что те супруги, которые заботились друг о друге, легче справлялись с эмоциональными расстройствами, чем те, отношения которых были омрачены конфликтами и недопониманием. Авторы работы объясняют это тем, что в состоянии депрессии человек остро нуждается в повышении самооценки, а любовь партнера как нельзя лучше этому способствует.

Специалисты также отмечают, что заботиться о человеке, страдающем депрессией, очень непросто. Его реакции могут быть непредсказуемы. В этом случае ученые рекомендуют постараться не проявлять ответной агрессии и просто дать больному время прийти в норму, обеспечивая "невидимую поддержку".

Кроме того, человеку в депрессии поможет, если партнер выслушает его, а также возьмет на себя часть ежедневных хлопот – например, будет готовить ужин или забирать детей из школы.