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Ученые назвали самый депрессивный день в году

Фото: GLOBAL LOOK press\Erik Buraas
Ученые выяснили, что самым депрессивным является третий понедельник года. В 2017 году этот день выпал на 16 января.
прочитано 3990 раз

Британский психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа составил формулу наиболее психологически трудных для человека дней в году. Также ученый составил рекомендации, как можно пережить черные дни.

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Тому, что третий понедельник является самым депрессивным днем в году, есть вполне логичное объяснение. Ведь завершились все праздники, а существенные суммы были потрачены на подарки, застолья и путешествия. Плюс к тому – зимняя холодная погода, отсутствие солнечное света и хандра, передает НСН.

Помимо этих факторов психолог отмечает и политическую обстановку в мире. По его мнению, многие переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирии, а также из-за непредсказуемости нового президента в США Дональда Трампа.

Чтобы справиться с депрессией и благополучно пережить подобные дни, Арнол советует не думать обо всех проблемах сразу. Он рекомендует придумывать для себя новые дела и почаще встречаться с друзьями и единомышленниками.

Как писали Dni.ru, чтобы легче пережить постновогодний синдром и быстрее включиться в работу, следует бережнее относитесь к себе в этот период. Необходимо снизить нагрузку и постараться отвлечься от грустных мыслей. А для того, чтобы разогнать тоскливые мысли, можно заранее начать планировать будущий отпуск. С мыслью о предстоящем путешествии будет проще найти силы и втянуться в работу. 

Автор: Людмила Фоканова16 января 2017, 19:56

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