В стриптиз-клубах решили работать с соблюдением всех юридических норм
По мнению украинских властей, "поезд номер один" должен следовать не в Москву, а в ЕС
Ученые назвали самый депрессивный день в году
Британский психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа составил формулу наиболее психологически трудных для человека дней в году. Также ученый составил рекомендации, как можно пережить черные дни.
Тому, что третий понедельник является самым депрессивным днем в году, есть вполне логичное объяснение. Ведь завершились все праздники, а существенные суммы были потрачены на подарки, застолья и путешествия. Плюс к тому – зимняя холодная погода, отсутствие солнечное света и хандра, передает НСН.
Помимо этих факторов психолог отмечает и политическую обстановку в мире. По его мнению, многие переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирии, а также из-за непредсказуемости нового президента в США Дональда Трампа.
Чтобы справиться с депрессией и благополучно пережить подобные дни, Арнол советует не думать обо всех проблемах сразу. Он рекомендует придумывать для себя новые дела и почаще встречаться с друзьями и единомышленниками.
Как писали Dni.ru, чтобы легче пережить постновогодний синдром и быстрее включиться в работу, следует бережнее относитесь к себе в этот период. Необходимо снизить нагрузку и постараться отвлечься от грустных мыслей. А для того, чтобы разогнать тоскливые мысли, можно заранее начать планировать будущий отпуск. С мыслью о предстоящем путешествии будет проще найти силы и втянуться в работу.
Российские звезды погуляли на торжестве внучки миллиардера
Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
К расследованию катастрофы самолета Минобороны подключился МАК
Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни