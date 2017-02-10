Почему молодежь верит в гороскопы

Все мы знаем, что астрология – это лженаука, и тем не менее с каждым годом молодые люди все больше "подсаживаются" на гороскопы. По мнению социологов, ориентация на знаки Зодиака и их участие в судьбе выполняет для миллениалов важную психологическую функцию.

Исследование, проведенное учеными среди молодых американцев в возрасте от 18 до 24 лет (так называемое поклонение миллениалов), показало, что больше половины из них (58%) всерьез верят в астрологические предсказания, пишет The Independent. Социологи отмечают, что традиционный скептицизм и ирония по отношению к гороскопам с каждым годом снижаются.

Как отмечают авторы исследования, сайты, посвященные астрологии, а также статьи вроде "Плюсы и минусы замужества за каждым из знаков Зодиака" неизменно пользуются у миллениалов бешеной популярностью. По мнению социологов, такая зацикленность на гороскопах – отличный способ снять ответственность за собственное поведение.

Так, например, гораздо проще сказать – "Мне тяжело принимать решения, потому что я – Весы", чем подумать о реальных причинах своей нерешительности. Кроме того, гороскопы позволяют очень избирательно оценивать самих себя и окружающих людей, обращая внимание лишь на те качества, которые нам выгодны в данный момент, и игнорируя остальные.

Например, человек, родившийся под знаком Льва, может внушать себе, что он общительный и творческий и, например, отрицать желание быть постоянно в центре внимания (хотя эта черта также присуща Льву). Помимо этого, чрезмерная зависимость от гороскопов может быть связана с суеверием молодежи.

Так, некоторые молодые люди признаются, что стоило им заметить пару раз, что астрологическое предсказание сбывалось, как они моментально подсаживались на них. Социологи также отмечают, что пристрастие к гороскопам придает молодым людям уверенности в завтрашнем дне. В частности, например, это сильно облегчает тревогу по поводу любовных отношений, ведь всегда можно сказать, что пара не сложилась, так как "мы не совместимы по Зодиаку".