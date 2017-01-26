Абсолютное большинство россиян склонно к полноте

Ученые медико-генетического центра Genotek установили предрасположенность большинства россиян к полноте. Вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, обнаружен у 82% тестируемых.

Эксперты уточнили, что вариант гена FTO с заменой в локусе rs1558902 приводит к повышению индексу массы тела, ожирению и диабету второго типа. В результате исследования ученые подтвердили генетическую природу накопления жировой массы.

Указанный вариант был обнаружен в одной из копий гена FTO у 49% исследуемых. Согласно предварительно проведенным исследованиям, в среднем индекс массы тела у этих людей на 0,13–0,18 единиц выше допустимого показателя.

Более того, у 33% тестируемых данный вариант обнаружен в обеих копиях гена. Риск ожирения в таком случае повышается в 1,7 раза. Отметим, что в испытании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 20 до 45 лет.

"Наше исследование было нацелено на определение предрасположенности к избыточной массе тела и составление рекомендаций для таких пациентов. Комплексный подход при выявлении причин заболевания позволяет найти максимально эффективное решение", – заявил генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Ученые отметили, что учитывая полиморфизмы генов, которые задействованы в механизмах пищеварительной и нервной систем, можно скорректировать рацион и выделить "слабые стороны" своего организма. "Результаты теста на выявление аллели гена FTO, которая "полнит", помогут при составлении индивидуальной диеты и выборе физических нагрузок", – говорится в пресс-релизе организации.

"Гены не изменяются в течение жизни, поэтому генетический анализ достаточно провести однократно. Исследование генетических маркеров ожирения и метаболического синдрома делает возможным сформировать персонифицированные рекомендаций по коррекции рациона питания и физической активности. Выявление рисков развития метаболического синдрома и ожирения на основе данных молекулярно-генетических исследований позволяет проводить не только своевременно проводить лечебные, но и профилактические мероприятия на доклинической стадии болезни", – пояснила кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова.

Просила Аня ожерелье

Но не расслышал Дед Мороз

И ожирение в подарок

Принес — Баянистка (@babayanist) 16 января 2017 г.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 1,5 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса, еще 350 миллионов подвержены ожирению. При этом здоровье человека зависит на 50% от образа жизни, на 30% от генетики, на 12% от экологии и лишь на 8% от медицинской помощи.