Найден способ борьбы с врожденным ожирением

От ранее считавшейся неизлечимой – врожденной формы ожирения теперь можно избавиться. Для этого необходимо контролировать специальный фермент.

Самая сложная, врожденная склонность к ожирению и перееданию наблюдается при наследственном заболевании – синдроме Прадера-Вилли. Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что от него можно избавиться.

Для этого необходимо контролировать активность прогормона-конвертазы (PC1). Именно дефицит этого фермента связан с нейрогормональными аномалиями, сообщает издание EurekAlert!.

"Несмотря на то, что мы знали, какие гены вовлечены в синдром Прадера-Вилли, не было ясно, какая именно мутация вызывает болезнь", – говорит ведущий автор исследования Лиза Бернетт. "Теперь мы нашли ключевое звено между этими мутациями и основными гормональными особенностями синдрома и можем начать искать новую, более точно целенаправленную терапию", – уверяет эксперт.

В ходе исследования ученые перепрограммировали клетки кожи как больных синдромом Прадера-Вили, так и людей без этой мутации. Им удалось получить нейроны и изучить их на наличие определенных веществ. Удалось выяснить, что в клетках больных ожирением людей содержится мало прогормон-конвертазы и белка NHLH2.

Ученые уверены в том, что полученные результаты доказывают, что искусственное увеличение белка PC1 в мозге пациентов позволит облегчить симптомы болезни и поможет избавиться от ожирения. "Это выдающийся пример того, как исследование стволовых клеток человека может привести к новым открытиям в болезнях и обеспечить платформу для тестирования новых методов лечения," – заключил биолог Дитер Эгли.