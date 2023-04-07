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Пятница 7 апреля

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"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру

"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру
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Телеведущая Елена Малышева призывает поклонников повторять за ней.

Телеведущая и бессменная звезда Первого канала Елена Малышева каждый день выходит в эфир и рассказывает зрителям про здоровье. В программе "Жить здорово" нет никаких границ — ведущая и приглашенные эксперты затрагивают самые интимные и, порой, деликатные проблемы.

В новом выпуске Елена Малышева и ее коллега рассказали про походы в туалет "по-большому". Оказывается, большое количество людей не знают, как правильно ходить в туалет. Дорогая ведущая напомнила зрителям и гостям студии, как же правильно опорожнять кишечник, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

"У нас уже были выпуски на эту тему, и название какие — "Какаем по-царски", — напомнила Малышева.

Так, главное правило походов в туалет — это поза. Елена Малышева подготовила картинку, на которой показала опорожнение на камеру. Нельзя ходить в туалет, сидя под углом ног и спины в 90 градусов. Он должен быть намного меньше.

Сама Елена Малышева заявила, что следует именно таким рекомендациям. Развалившаяся на унитазе ведущая всегда использует детскую подставку, чтобы угол сидения был верным. Это — забота о своем организме. Хорошо, что на Первом канале остались настоящие эксперты "без комплексов".

7 апреля 2023, 14:20
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телепрограмма "Жить здорово"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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