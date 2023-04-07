"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру

Телеведущая Елена Малышева призывает поклонников повторять за ней.

Телеведущая и бессменная звезда Первого канала Елена Малышева каждый день выходит в эфир и рассказывает зрителям про здоровье. В программе "Жить здорово" нет никаких границ — ведущая и приглашенные эксперты затрагивают самые интимные и, порой, деликатные проблемы.

В новом выпуске Елена Малышева и ее коллега рассказали про походы в туалет "по-большому". Оказывается, большое количество людей не знают, как правильно ходить в туалет. Дорогая ведущая напомнила зрителям и гостям студии, как же правильно опорожнять кишечник, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

"У нас уже были выпуски на эту тему, и название какие — "Какаем по-царски", — напомнила Малышева.

Так, главное правило походов в туалет — это поза. Елена Малышева подготовила картинку, на которой показала опорожнение на камеру. Нельзя ходить в туалет, сидя под углом ног и спины в 90 градусов. Он должен быть намного меньше.

Сама Елена Малышева заявила, что следует именно таким рекомендациям. Развалившаяся на унитазе ведущая всегда использует детскую подставку, чтобы угол сидения был верным. Это — забота о своем организме. Хорошо, что на Первом канале остались настоящие эксперты "без комплексов".