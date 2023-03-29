"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена

Елена Малышева накинулась на ничего не подозревающего мужчину.

Новый выпуск телепрограммы "Жить здорово" на Первом канале — это всегда сюрприз для телезрителей. Что же бессменная телеведущая Елена Малышева покажет на этот раз: испражнения из кишечника, зловонные выделения или половые органы человека? К счастью, долго интригу ведущая не держит.

В недавнем выпуске уже на четвертой минуте программы на импровизированной сцене оказались модель мужского полового члена и кровяных сосудов. Затем Елена Малышева пригласила к разговору одного из мужчин в студии. Гость рассказал свою деликатную проблему, а, фигурально выражаясь, заглянувшая в его трусы ведущая принялась показывать процессы на моделях.

Так, зрители узнали, почему при походе в туалет мужчины в возрасте после 40 лет могут упасть в обморок. Вина всему — излишнее напряжение на фоне заболеваний простаты. Замыкается нерв, в итоге, сосуды расширяются, и от смены давления мужчина теряет сознание. Елена Малышева наглядно растянула щель сосудов, а ее коллега показал, как нервные импульсы бегают по пластиковому члену.

"То есть человек в туалете тужится и теряет сознание. Этот синдром — классический", — поясняют Елена Малышева и ее соведущий. Сам опыт занял всего несколько минут, но точно оставил неизгладимое впечатление на зрителей.