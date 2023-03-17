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Пятница 17 марта

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"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком

"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком
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Елена Малышева шокирована звонком любовницы.

Знаменитый теледоктор редко говорит о своей семье. Известно, что у нее есть муж, брак с которым она хранит 36 лет. Звезда шоу "Жить здорово" со своим супругом никогда не мелькала в скандальной хронике, наверное потому что не привыкла выносить сор из избы. Однако внезапно в эфире своей программы Елена Малышева заговорила об измене.

В передаче нередко затрагиваются остросоциальные темы, а происходит это в рамках рубрики "Труба правды". В студии появилась некая женщина и на условиях анонимности рассказала печальную историю из своей жизни, благодаря которой ведущие узнали о любовнице ее мужа. Как оказалось, гостья шоу была уверена в том, что ее брак идеальный. Но в один день получила звонок от дамочки, которая назвала себя возлюбленной супруга и сообщила, что пять лет назад родила от него ребенка.

"Получается, что он живет на две семьи", – сделала вывод женщина и рассказала, что дала любовнице денег, чтобы она не рассказала мужу об этом диалоге.

Гостья программы мучается, не зная, как поступить лучше: рассказать супругу о том, что его тайна раскрыта, или делать вид, будто ничего не произошло. Собственно, поэтому она и пришла к Елене Малышевой – в надежде понять, как себя правильно повести. Телеведущая заверила, что "как раньше" уже не будет из-за особенностей человеческого мозга, одна из зон которого теперь возбуждена. Человек не может на это повлиять.

"Вы можете принимать любое решение... По финалу ваша жизнь отравлена", – объяснила Елена Малышева.

17 марта 2023, 09:40
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жить здорово!✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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