"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками

Молодая жена Евгения Петросяна нашла новое пристанище.

Театральный любитель и по совместительству жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала новую рецензию. В поле зрения попал спектакль с участием Кристины Асмус — "Леди Макбет Мценского уезда". Татьяна горячо рекомендует всем посетить постановку и полюбоваться игрой бывшей жены Гарика Харламова.

Однако, реакция подписчиков жены Петросяна оказалась совсем не такой, как ожидалось. Поклонники пришли в шок от внешнего вида Асмус. Вместо стройной красавицы они увидели пополневшую оторву. Татьяна Брухунова пришла в шок от слов зрителей.

"Сколько же помоев на нее выливается! Совершенно непонятно, за что?!" — сетует жена Евгения Петросяна.

Вот так Петросян выставил жену из своего дома козлом отпущения, который расхлебывает общественный негатив. Сам Евгений Ваганович просто молчит в ответ на нападки. А ведь, помимо этого, за модные провалы вместе со всеми пожитками в виде креативных шляпок и жилеток Татьяна Брухунова отдувается каждый день.

Хорошо, что молодая жена Евгения Петросяна нашла себе новое пристанище. Так, после процедур у косметолога она забегает в модную кофейню за горячим шоколадом. Все правильно — сначала лицо очищаем, затем наполняем его сахарком.