Неужели месть? Степаненко изрезали лицо после наезда на Петросяна

Поклонники переживают за здоровье Елены Степаненко.

В 2018 году на всю Россию прогремел феноменальный скандал. Мэтры отечественного юмора Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись. Основатель и художественный руководитель театра "Кривое зеркало" бросил свою супругу после 33 лет брака. Казалось, рухнула одна из самых крепких и счастливых звездных семей.

Но все ли идеально было в ней? Конечно, нет, отметят поклонники и Елены Степаненко и Евгения Петросяна – и будут правы. Многие из них подозревают, что сатирик крутил шашни со своей помощницей Татьяной Брухуновой, еще будучи женатым человеком.

Фанаты королевы юмора да и простые россияне до сих пор удивляются, как Евгений Петросян мог променять столь роскошную женщину на молодуху с дурным вкусом. Над последней, а точнее крайней женой сатирика до сих пор насмехаются за выбор странных нарядов и чрезмерную показушность.

Впрочем, дурной вкус – это еще не приговор. Татьяна Брухунова подарила старику малыша, чем его крепко привязала к себе. Злые языки поговаривают, что молодуху Евгения Петросяна больше интересуют финансы мужа, а никак не романтика.

Впрочем, Елена Степанко изрядно подпортила планы соперницы. Она крепко наехала на теперь уже бывшего мужа в процессе развода и отсудила у него часть имущества. А после этого 69-летняя юмористка преобразилась до неузнаваемости всем врагам назло.

Хирурги изрезали ей лицо и вернули молодость. Как отметил пластический хирург Иван Володченков, врачебное вмешательство также заметно на уровне шеи. По словам эксперта, Елена Степаненко сделала подтяжку, несколько инъекций, блефаропластику и другие косметические процедуры. Неужели артистка прошла столько испытаний ради мести? Над эти вопросом теперь думают ее фанаты.