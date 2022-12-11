Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Воскресенье
11 декабря
Лента новостей
04:36
Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков
02:08
"Я разрыдалась в голос": великое горе Анжелики Варум
00:53
Ничего мне от тебя не надо: дочь отказалась от подарков Долиной
00:34
Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы
00:01
Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря 2022 года
22:18
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
20:06
Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой
18:23
Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка
17:51
Тест: угадайте советский фильм по трогательному кадру
17:08
Призывно расставившая ноги Ходченкова поместила между ягодиц мощный дрын: С удовольствием
16:59
Свершилось! Разродившаяся Ольга Орлова предъявила младенца
16:48
"Всегда о ней мечтала": вскрылась правда о скорой свадьбе ждущей дочь Булановой
15:43
Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус
14:47
Нужен вместительный рот: старик сунул в руки Волочковой свою замерзшую громадину
13:45
"Надо знать, с кем спать": разгневанная жена бегающего по красоткам Мартиросяна вывалила правду
13:33
"Жизнь так коротка": измученная страшной болью жена Газманова отправилась на небеса
12:29
"Ударил ее в подбородок": сорвавшийся с цепи мужик избил напившуюся Пугачеву
11:20
Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой
09:34
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
08:29
Новую книгу Пелевина встретили молчанием
06:34
Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн
04:28
Новогодний плейлист: что слушать за праздничным столом
02:14
Молодежь ждет от родителей помощи с жильем
00:01
Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря
22:47
Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
22:21
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
22:00
Бесстыжая Пегова вывалила на стол туго затянутую сочную грудь
21:41
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
21:12
"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты
20:34
"Нас хотело много мужчин": Семенович рассказала о грязном сексе после концертов
20:00
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова
19:39
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
18:50
Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя
18:21
"По факту это групповое избиение": что грозит дебоширу Лепсу за побои
17:50
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами
17:38
Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог
17:30
"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой
17:00
Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое
16:40
Проклятья и гнев: Бьющихся в исступлении Пугачеву и Галкина* разорвала кричащая толпа иностранцев
16:20
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги
16:00
"Я не здесь": SHAMAN признался в жизни в другом мире
15:40
Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью
15:20
Доступ в палату ограничен: главврач больницы сообщил о состоянии Киркорова после госпитализации
15:00
"Занимаю другое положение": Цискаридзе ткнул лицом в грязь вышвырнутого неудачника Галкина*
14:40
Не Иван: вскрылось настоящее имя еврея Урганта
14:20
"Насиловал": Семенович разболталась о домогательствах известного режиссера
14:00
Ушла от олигарха и стала домработницей в Германии: как живет звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева
13:40
"Сорвался": Одряхлевший старик Антонов душит своего волосатого зверька на камеру
13:20
"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского
13:00
Развратный дед Петросян закрутил шашни с молодухой за спиной у жены: На всех хватит
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
Иноагент Галкин показал оголившую дряблые интимные места Пугачеву: Старая бабка
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com София Каландадзе. Фото: соцсети Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

"Дни.ру" заприметили пары с огромной разницей в возрасте, где готовые на все "внучки" легли под знаменитых "дедушек". Взгляните на нашу доску почета – героев надо знать в лицо!
прочитано 287 раз

Татьяна Брухунова — моложе Евгения Петросяна на 44 года

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру

Хитрая провинциалка "окучивала" женатого комика с 2013 года. По слухам, Брухунова всегда стремилась выйти замуж за звездного богача, но никто посвежее на нее не клюнул.

Девица разрушила чужой брак, лаская дряблые стариковские прелести. Как слепой крот Петросян попался на удочку и развелся со Степаненко. Юмористка лишь пожалела соперницу и добавила, что мужчин после 74 лет "тянет к марамойкам".

Виталина Цымбалюк-Романовская — была моложе Армена Джигарханяна на 44 года

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Коварная пианистка увлеченно пудрила мозги богатому режиссеру, но добыча не сразу бросалась в руки. Поначалу Джигарханян не верил в искренность белокурой зазнобы, поэтому ей пришлось ублажать деда усерднее.

Подобно пассии Петросяна, Цымбалюк-Романовская заполучила власть в театре любовника и финансовые блага. Когда глаза Джигарханяна открылись, он назвал Виталину воровкой, которая прибрала к рукам его ценности.

Наталья Шевель — моложе Ивана Краско на 60 лет

Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Внучка" схватилась за "дедку" ради лучшей жизни, но репку свою он так и не вытащил. Через три года после свадьбы Краско заявился на ТВ и пожаловался на отсутствие секса. Якобы Шевель всегда боялась от него забеременеть.

Имущество актер оформил на детей, да и за деньгами не гнался, а рай в шалаше девушку не устроил. Развод оказался неминуем.

София Каландадзе — моложе Александра Гордона на 38 лет

София Каландадзе. Фото: соцсети

Чернобровая арфистка не побрезговала лобзать губы седого сердцееда, чем вызвала массу критики. Свадьба состоялась весной 2022 года, поэтому об успешности этой связи говорить пока рано.

Довольный Гордон хочет еще одного ребенка, но успеет ли? Впрочем, даже Петросян осилил интим на восьмом десятке лет. Правда, немногие верят, что сын у него родной.

Лилиана-Виктория Максимова — моложе Бари Алибасова на 40 лет

Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Бывшая супруга любвеобильного музыканта недолго держалась на плаву. Как и Петросян, Алибасов взял в жены свою помощницу по работе. Развод случился через пять лет после свадьбы, а распалась пара еще раньше.

В браке Максимова забеременела и родила мальчика, который оказался от другого мужчины. Вот же подстава, а ведь так все красиво начиналось!

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2022, 04:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надо знать, с кем спать": разгневанная жена бегающего по красоткам Мартиросяна вывалила правду

Откровенно!
Шоу-бизнес

Нужен вместительный рот: старик сунул в руки Волочковой свою замерзшую громадину

Скулы сводит
Недвижимость

Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус

Проклятое место
Шоу-бизнес

"Всегда о ней мечтала": вскрылась правда о скорой свадьбе ждущей дочь Булановой

Никто не ожидал

Гороскоп

Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+