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Пятница 24 марта

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У них была связь перед свадьбой: Молодая жена Петросяна узнала о любовнице

У них была связь перед свадьбой: Молодая жена Петросяна узнала о любовнице
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Супруга Евгения Петросяна предъявила женщину поклонникам.

Знаменитый комик на старости лет разорвал отношения с Еленой Степаненко и женился на молодой девушке. Более того, он умудрился стать отцом во второй раз, ведь Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана. Тогда многие подумали, что дедушка Евгений Петросян еще может!

Как там обстоят дела в новом браке юмориста, остается только догадываться. Супруги предпочитают не выносить на публику личную жизнь. Но одно ясно точно: молодая жена счастлива в отношениях со своим престарелым мужем. Татьяна Брухунова ни в чем себе не отказывает: покупает дорогие вещи, тратит время на хобби – в общем, живет прекрасно.

Вот и на днях супруга Евгения Петросяна занялась любимым делом – в очередной раз посвятила вечер самообразованию. Молодая мамочка отправилась слушать лекцию о Матильде Кшесинской, которую многие считают любовницей Николая II. Собственно, так она о ней узнала немного больше.


После мероприятия, о котором Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях, в ее адрес посыпалось много сообщений. Пользователи поправляли ее, заявляя, что балерина действительно была "любовницей" императора. "Они, конечно, были во взаимоотношениях, но есть один нюанс..." – сказала жена комика и объяснила, что, когда Николай II и Матильда Кшесинская встречались, они были не женаты. У них была связь до свадьбы императора.

"Она всегда знала, что замуж за него не выйдет", – ответила на возражения фанатов возлюбленная Евгения Петросяна.

24 марта 2023, 11:00
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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