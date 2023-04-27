Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел

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Четверг 27 апреля

08:00Спрос на льготную ипотеку снизился на 14% 06:08Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел 04:15В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни 02:09В Красногорске построят ЖК за 41 млрд 00:04"Чистое волшебство": неизлечимо больной Брюс Уиллис вымолил малыша у любимой женщины 22:10Скончался прославленный режиссер мультфильмов 21:50"Самый крупный крематорий в мире": стала известна судьба проданного Пугачевой замка 21:00Умерла звезда культового советского фильма "Вечный зов" 19:20"Счастливые": сияющая Гагарина сошлась с бывшим мужем 19:00"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 18:40"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную 18:20"На голову посыпались камни": обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии 18:00Американский зять помог избавиться Пугачевой от портящего лицо дефекта 17:40"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой 17:20"Комик послал народ на смерть": Бежавший в Россию нищий Зеленский получил под дых 17:00"Я вас похороню": рассвирепевший Розенбаум врезал своим обидчикам 16:40Умер актер сериала "Реальные пацаны" 16:20"В армию и на границу с Палестиной": Израильтянина Галкина* отправляют защищать новую родину 16:00На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника 15:40"Моя Татьяна": потерявший рассудок Шаляпин рвется к покойной жене на тот свет 15:20"Меня прорывает": уехавшая за границу дочь Заворотнюк вывалила правду о горе в семье 15:00"Любовь за деньги": вскрылась скандальная правда из прошлого Наташи Королевой 14:40"Вечерний Ургант" возвращается: Погнанный с экрана опальный ведущий приступил к работе 14:20Замотанная в пакет: Мокрое тело пропавшей Воробей обнаружили на берегу реки 14:00"Я ушел к своей медсестре": 90-летний отец Киркорова подтвердил информацию о романе с помощницей 13:40"Наркотики загубили мозг": спутавшийся с Паниным Дюжев опозорился на всю страну 13:00Постаревшая Максакова ужаснула черным лицом после пластики 12:40"Отвратительная!": Сунувший в лицо дряхлый орган муж довел Брухунову до истерики 12:40Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой 12:20"В доме живут восемь человек": семья домработницы выселяет Волочкову из ее особняка 12:00Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!" 11:40В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна 11:20После проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители 11:00В Тюмени два человека погибли под колесами поезда 10:40Эксперт перечислил схемы мошенничества с дачами 10:20"Меня туда не пускают": потерявшую память Светличную упекли в спецучреждение 10:00"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 09:40"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей 09:20Заберите ребенка: жена застукала трясущегося Газманова с обнаженной дочкой 09:00Отказ почек и остановка сердца: Прооперированная Власова впала в кому в реанимации 08:40В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка 08:20Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах 08:00Какой продукт вызывет пищевую зависимость 06:41Как обычная аллергия может трансформироваться в неизлечимую болезнь 04:19"Вне социальной жизни": россияне сели в лужу из-за выходки опального Гуфа 02:01"Наш родной человек": известный актер умер в возрасте 47 лет 00:16"Родственник Киркорова": нового мужа для Собчак нашли за бугром 22:12"Пополнение": новорожденный ребенок Прилучного появился на свет раньше срока 20:47"Замуж завтра": залетевшая Бузова тает в объятиях любимого 19:32Все-таки Рак: загремевший в больницу Леонтьев не выдержал удара
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Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел

Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел
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Алла Пугачева и Максим Галкин* все-таки смогли продать элитную недвижимость.

Год назад шоумен Максим Галкин* публично сменил ориентацию... Пока только профессиональную. Он переквалифицировался из не самого талантливого юмориста в самого бездарного политолога. После позорного бегства из России комик начал зарабатывать на благодарной западной публике за счет критики в адрес нашей страны. Его супруга Алла Пугачева тоже не осталась в стороне.

Народная артистка СССР закатила скандал против Минюста РФ, который признал ее взорвавшегося муженька иностранным агентом. Оно и понятно, ведь сама Алла Пугачева на сцену больше не выходит, да и бизнес в России прикрыла. Деньги для семьи сегодня зарабатывает один лишь Максим Галкин*, которому и приходится составлять новую программу для нового зрителя.

С финансами у звездного семейства сейчас реально напряженка – ко всему прочему они еще и погрязли в долгах. Обслуживание бесхозного замка в деревне Грязь довольно дорого обходилось артистам. Об этом корреспонденту "Дни.ру" рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев.

Со ссылкой на осведомленный источник он подчеркнул, что ежемесячная эксплуатация элитного особняка обходилось в два миллиона рублей. Примечательно, что Максим Галкин* и Алла Пугачева все-таки смогли продать замок, за который хотели миллиард рублей.

Дмитрий Кудрявцев. Фото: личный архив

По данным нашего собеседника, новым владельцем недвижимости стал очень обеспеченный человек из близкого круга Примадонны. Он также отметил, что собственник замка скорее всего занимается бизнесом в сфере промышленности.

Дмитрий Кудрявцев добавил, что продажу бывшего семейного гнездышка звездной четы "афишировать никто не хотел". Он не исключил, что приобрести недвижимость нового собственника попросила лично Алла Пугачева.

Максим Галкин* признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

27 апреля 2023, 06:08
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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