Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи

Алла Пугачева продала дом за миллиард рублей?

Почти сразу после отъезда из России Максима Галкина* и Аллы Пугачевой пошли слухи о том, что семья пытается продать замок в псевдоготическом стиле в деревне Грязь. Знакомые с ситуацией люди говорили, что покупателя найти будет непросто, ведь Примадонна "заломила" цену.

Особняк хотели продать именно за миллиард рублей. Сначала был покупатель, готовый дать за замок 700 миллионов, но ему отказали. Затем был человек, согласный и на изначальную стоимость, но сделка сорвалась. По словам адвокатов, причиной мог стать статус иноагента владельца дома: мало кто захочет связываться, ведь волокиты не оберешься.

Несмотря на то что Максим Галкин* строил замок для Аллы Пугачевой, все имущество записано на него. По данным СМИ, в деревне Грязь артистка владеет лишь крохотной каморкой охранника размером с однокомнатную квартиру.

И вот журналистам НТВ стало известно, что у замка якобы появился новый владелец. По слухам, этот человек был вхож в семью Пугачевой. Причем особняк уже записан на него: сделка состоялась! Репортерам даже удалось заснять неизвестную фигуру, которая маячила в окне на третьем этаже огромного дома. Неужели новый владелец уже шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи?

Увы, точно это пока не известно. Возможно, это всего лишь охранник или кто-то из прислуги.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.