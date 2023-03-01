"Вылетело": несуразную кроху родившей жены Петросяна обсуждают в Сети

Молодуха Петросяна удивила подписчиков.

Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет социальные сети. Но личную жизнь она не привыкла освещать в своем блоге. Так, например, Татьяна Брухунова, родившая комику сына, свою беременность ловко скрывала от посторонних глаз.

На днях в своем микроблоге девушка рассказала о своем визите к доктору. В подробности она правда не вдавалась, но поделилась, что идет на прием к ЛОРу. Предположительно, со здоровьем у нее происходит что-то неладное: как только включилась камера, Татьяна Брухунова растерялась. "Что-то хотела сказать, вылетело", – возбуждено произнесла звезда.

После своего похода в больницу жена Евгения Петросяна поделилась с подписчиками новой фотокарточкой. На ней она радуется началу весны. "Я так ждала тебя!" – радостно подписала снимок молодая мама.

Татьяна Брухунова к тому же по традиции выгуляла очередной модный лук. Любительница необычных головных уборов надела шерстяную панаму, светло-коричневую дубленку и дополнила образ крохой-сумочкой несуразной формы.

Аксессуар на ее плече и одежду принялись обсуждать в Сети фанаты, расхваливая возлюбленную комика Евгения Петросяна.

"Сумочка прямо душу греет – лед топит", – написала одна из подписчиц в комментариях под фотографией жены Евгения Петросяна.