Второй малыш: родившая в тайне жена Петросяна предъявила дитя от другого мужчины

Жена Евгения Петросяна засветила малыша.

Молодая избранница Евгения Петросяна активно ведет свой микроблог, где часто общается со своими читателями и даже просвещает их! Однако далеко не все секреты личной жизни Татьяна Брухунова выдает публике. Молодая мамочка, к слову, умудрилась родить в тайне, ловко скрыв от посторонних свое интересное положение.

Супруга комика всю себя посвящает сыну Вагану, а публика ждет, когда пара пойдет за вторым. Именно поэтому вокруг молодой избранницы то и дело ходят слухи о беременности, а сплетники внимательно разглядывают ее фигуру. Но, кажется, Татьяне Брухуновой пока достаточно одного наследника, ведь у нее куча дел: выгуливание нарядов, походы в театры, путешествия и общение с поклонниками.

Недавно жена Евгения Петросяна вышла на связь с пользователями, чтобы поздравить их с праздником, правда, не уточнила с каким. По календарю 16 февраля – День Семена и Анны, и люди, как правило, молятся для того, чтобы их дети были здоровы. Наверное, поэтому Татьяна Брухунова предъявила дитя, но не свое, а другого мужчины.

На ее странице появилось изображение старика с малышом на руках. А поверх фотографии супруга комика написала: "С праздником!". А вслед за этой картинкой появился второй малыш – любимый сынишка Евгения Петросяна.