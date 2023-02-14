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Вторник 14 февраля

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По стопам Волочковой: снявшая штаны молодуха Петросяна показала свои густые кусты

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Жена Петросяна – озорница!

Вчера Татьяна Брухунова сделала откровенное признание. Как оказалось, к самому романтичному празднику она относится скептически, а потому предпочитает не отмечать День святого Валентина. Так что, Евгений Петросян, видимо, сегодня останется без подарка.

А вот поклонников супруга юмориста без внимания не оставила, сделав им очень приятный презент. "Пока вы украшаете ленту цветами, я украшу свою собой", – написала Татьяна Брухунова и опубликовала очень пикантную фотографию. Ради этого снимка звезда сняла штаны, да и другие предметы гардероба. В общем, предстала перед камерой голенькой.

Конечно, самые пикантные части своего тела жена Евгения Петросяна прикрыла густой растительностью – большим букетом цветов, который показала народу. В адрес Татьяны Брухуновой сразу посыпались комплименты и лестные сравнения с Булгаковской Маргаритой. А кто-то принялся в комментариях писать, с чем у него ассоциируется фотография.

"Баня, веники", – написала одна из поклонниц.

И действительно, снимок сделан в лучших традициях Анастасии Волочковой, которая любит устраивать банные процедуры и фотографироваться в неглиже, прикрывшись веточками. Так что, супруга Евгения Петросяна, можно сказать, пошла по стопам балерины всея Руси. Вот только в отличии от нее получила только лестные отзывы.

14 февраля 2023, 12:00
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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