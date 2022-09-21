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Шоу-бизнес
Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются

Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются

Владимир Пресняков дал интервью Наталье Подольской для ее YouTube шоу. Музыкант резко ответил на сравнения своего сына с детьми Аллы Пугачевой.
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Супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 10 лет. У пары двое детей, фотографиями и видео с которым они охотно делятся в социальных сетях. К сожалению, у такой публичности есть и обратная сторона.

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 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В своем YouTube-шоу "Ваша Наташа" Подольская зачитала Преснякову новость об их сыне Артемии. В одном материале журналисты пишут: подписчики вынесли приговор семилетнему ребенку. По их мнению, Артем недостаточно развит. Кроме этого, в комментариях его сравнили с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина* — их Лизу и Гарри считают практически гениями.

Владимиру нашлось, что ответить. "Я боюсь маленьких гениев и всегда очень осторожно к этому относился. Вундеркинды, они все несчастны. Они потом спиваются. Всего 1% становится успешными", — делится Пресняков. После таких размышлений и сурового прогноза музыкант спешно добавил, что он не ассоциирует эти слова с детьми юмориста и Аллы Пугачевой. Но, как говорится, слово не воробей.

Вокруг семьи Примадонны разворачивается скандал — звездные родители пополняют списки иностранных агентов. Несчастным детям Пугачевой и Галкина теперь придется жить на две страны. После внесения Максима Галкина* в список Минюста, концертную деятельность в России придется свернуть. Теперь зарабатывать муж Аллы Пугачевой будет только заграницей.

А вот Алле Борисовне придется отбиваться от коллег. Царьград передает, Михалков внов уколол певицу, назвав ее "Госпожой Галкиной". Видимо, режиссер решил забрать у певицы ее громкое имя.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 сентября 2022, 09:45 Источник: YouTube-канал "Ваша Наташа" • Требует проверки
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