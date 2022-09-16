"Прекрати реветь!": подлый изменщик Пресняков стер в порошок истеричку Подольскую

Наталья Подольская призналась в разногласиях в семье, которые происходят из-за Владимира Преснякова.

Российская певица Наталья Подольская воспитывает двух сыновей Ивана и Артемия от мужа и коллеги Владимира Преснякова. Пара вместе уже 12 лет. Пара старается не выносить сор из избы и редко угождает в публичные скандалы.

На днях Наталья Подольская рассказала о семейной жизни и приоткрыла завесу тайны об отношениях со свекровью. Мать Владимира Преснякова активно принимает участие в воспитании внуков, но старается не докучать и без того перегруженной невестке советами. Но как выяснилось, в семье есть разногласия. К примеру, у Подольской и Преснякова разные взгляды на воспитание. Порой в паре разгораются жаркие споры.

"Я считаю, что ребенок должен плакать, нужно ему это позволять. А Вова с мужской позиции считает иначе. Он говорит: "Ты же мужик, прекрати реветь!" – рассказала Подольская о том, как муж перечит ей, другими словами просто стирает в порошок.

Здесь в дело как правило вступает мать Преснякова. Лена, как ее называет сама певица, всегда встает на сторону невестки.

Напомним, на ранних этапах отношений Владимира Преснякова и Натальи Подольской случалось и не такое. Когда певец еще официально был в отношениях с Кристиной Орбакайте, 23-летняя Наталья Подольская по всякому ублажала женатого певца, а потом Владимир Пресняков получил от нее пинка за дверь, так как слишком долго не мог определиться. Подольской надоели подлые измены Преснякова и игра на два фронта, и она решила поставить точку. Хоть это был и довольно истеричный поступок, однако он продвинул их отношения.