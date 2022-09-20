"До 5 лет лишения свободы": какие проблемы нажила себе вернувшаяся Пугачева

Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях громкую просьбу признать себя иностранным агентом. Это произошло после включения в списки ее супруга. Солидарная с его словами, Примадонна не смогла остаться в стороне.
Пятый канал взял интервью у Максима Калинова, адвоката по уголовным делам, чтобы понять, какие проблемы нажила себе Алла Пугачева после возвращения в Россию. Эксперт считает, что Алла Борисовна может получить реальный срок за свои посты в социальных сетях.
Напомним, что правоохранительные органы хотят проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитацию российской армии. Об этом сообщает телеканал "360". Внимание органов власти оказалось прикованным после обращения жительницы Подмосковья. По словам гражданки, Пугачева оскорбляет российские вооруженные силы.
"По части второй статьи 280.3 происходит наказание до пяти лет лишения свободы", — поясняет эксперт Калинов. Адвокат считает, что Алле Пугачевой стоит лучше контролировать контент для своего блога, чтобы суд не решил возбудить уголовное дело.
Новых сведений от Аллы Борисовны пока нет. Внимание коллег и журналистов приковано к семейной драме артистки.