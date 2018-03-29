50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

Сегодня, 29 марта, юбилей отвечает один из самых популярных исполнителей отечественной эстрады Владимир Пресняков. Артист прославился в довольно юном возрасте – именно он исполнил песню "Зурбаган" для фильма "Выше радуги", который увидел свет в 1986 году. Длинные светлые волосы, модная в ту пору джинса – Пресняков был завидным холостяком. Однако артист состоял в серьезных отношениях с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орабкайте. В 1991 году она родила ему сына Никиту. С тех пор Пресняков сильно изменился. Он отказался от длинных волос в пользу модной короткой стрижки, носит другую одежду, дополнил образ темными очками. Да и в личной жизни все по-другому: уже несколько лет он счастливо женат на певице Наталье Подольской и воспитывает сына Артемия, которому нет и пяти лет.
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