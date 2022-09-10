Подвешенная на тряпке Андреева послала россиян

Екатерина Андреева повисла под потолком на куске белой ткани. Придя в чувства она послала подписчиков



Вряд ли для кого-то секрет, что публичные личности испытывают небывалый уровень стресса. Каждый их шаг, каждый вдох рассматривается тысячами глаз и камер, от которых тяжело скрыться хоть на секунду. Звезды борются с напряжением по разному: кто-то, как певица Слава, прыгает под нож хирурга, а кто-то просит в рот у первого встречного как Наташа Королева.



Не стала исключением и телеведущая Екатерина Андреева. По всей видимости, уровень ее стресса так зашкалил, что нашли ее висящей под потолком. В полном одиночестве бессменная ведущая программы "Время" болталась в гамаке для аэро-йоги. Повесившаяся на тряпке Екатерина Андреева, как оказалось, борется со стрессом именно таким образом. Сочетание калланетики, пилатеса, йоги и растяжки улучшают общее состояние здоровья, запускают механизмы самообновления и невероятно расслабляют, утверждают тренеры. Неудивительно, что Андреева выбрала для себя именно такой способ снятия накопившегося напряжения и повисла на куске белой ткани.

Придя в чувства, звезда послала подписчиков последовать ее примеру. "Вам на йогу надо", – обратилась она к тем, кто любит сидеть нога на ногу. Поза лотоса – единственный, по ее уверению, случай, когда это полезно. В остальных случаях "жизненная энергия Чи перестает правильно перетекать по телу", – экспертно зафиналила Екатерина Андреева.