Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Вторник
6 сентября
Лента новостей
09:50
"Вернулся от любовницы к жене": собравший манатки Николаев приполз обратно молить о прощении
09:48
"Скончался": шокированные смертью фанаты Шепелева оплакивают кумира
09:38
Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября
09:13
"У него квартира в центре города, поэтому пришлось": выскочившая замуж за старика Орлова раскрыла истинные намерения
09:00
На Байкале произошло землетрясение
08:29
"Мы сделали это!": бросившая Чумакова Ковальчук заявила о разводе
08:20
"Ее юмор не очень близок": участник "Голоса" объяснил настороженное отношение к Гузеевой на проекте
08:06
Роскошный дворец, элитная квартира и не только: какую недвижимость приписывают патриарху Кириллу
08:01
Муж предал, сын стал наркоманом, а дочь возненавидела: горькая судьба актрисы Екатерины Зинченко
06:31
Офлайн бизнес. Как не прогореть при открытии бизнеса?
04:18
Декрет и черный список: Тюльпанов пнул обделавшуюся разведенку Асмус
02:38
"Нам требовалась больше свободы": похотливый принц Уильям назвал причину расставания с Миддлтон
00:05
Луп Брусничник: народные приметы 5 сентября
00:00
Машина, квартира, дача: Стоцкая рассказала о доходах и роскошных подарках к юбилею
21:53
Трясущей шелудивыми проплешинами Бузовой вынесли страшный приговор: Налысо
21:09
В трусики грязными пальчиками? Распутная Волочкова показала нового "постельного хахаля"
21:09
Умер на глазах у поклонников: долгожданный концерт Шуфутинского обернулся страшной трагедией
20:21
Организатор тура задержан после смерти путешественников на Камчатке
20:07
В Дзержинском загорелся склад шин
19:36
Россия и Иран договорились о взаимном безвизе
19:12
Шнуров лизнул у брошенной мужем Пугачевой: Никто не отменял свободу
19:02
В подмосковной Балашихе женщина устроила стрельбу из пневматики рядом с роддомом
18:11
Бросившая мужика Климова спуталась с бывшим: Пауза пошла нам на пользу
17:03
"Подбухну с вами": синяя отечная Слава оголила грудь перед толпой
17:01
"На будущее": одичавшему Харламову срочно потребовался суррогат самого себя
16:54
Выезжает на сострадании: престарелая разведенка Степаненко рубит капусту лучше Петросяна
16:27
"Алла, где мужа п****?": получившая удар под дых Пугачева не сдержала слез
15:46
Будьте осторожны! В России ожидается подъем заболеваемости гриппом
15:03
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
14:51
"Юра себя загнал": Убитый инфарктом Шатунов сам свел себя в могилу
14:45
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
14:41
Размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил: Без голоса не останется
14:39
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
14:27
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
14:15
Сексуальная кошечка: Прилюдно оголившаяся Ирина Шейк возбудила народ
14:07
Синоптик предупредил москвичей о холодной погоде на неделе
14:03
В Новосибирске несколько раз перевернулась машина каршеринга
13:46
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
13:43
Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих
13:40
"Меня мучил, сам мучился": После ухода сына Яковлева сделала шокирующее заявление
13:37
Штаны в доме есть: разведенка Гагарина показала нового хахаля
13:15
Аренда коттеджей подешевеет на 25%
12:52
Светящуюся от счастья молодуху "гулящего" Прилучного ткнули лицом в грязь: Агата тоже верила в любовь
12:49
Потянуло на соленое: округлившаяся Водонаева вернулась со съемок "Звезд в Африке" с прицепом
12:17
Садальский раздавил Гузееву: размазал с особым цинизмом
12:06
Не пускает на порог: Актер Носик прячет неизлечимо больную мать от убитого горем отчима
12:06
Грудь знаменитости выпала во время примерки топа
11:21
Молчала о романе с женатым Учителем, а теперь одна растит его детей: большая любовь Юлии Пересильд
11:21
"Ни стыда, ни совести!": 22-летняя любовница Омарова вытерла ноги о Бородину
11:15
В каком городе можно выгоднее всего купить мини-квартиру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
"Лицо обезображенное": Постаревшая до ужаса Пугачева превратилась в высохшую мумию
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"
Меган Маркл разнесли в пух и прах: Точила зуб и притворялась овечкой
Молчала о романе с женатым Учителем, а теперь одна растит его детей: большая любовь Юлии Пересильд
Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября

"Осень пришла в Москву. // Дождь придавил листву, // Башней тучу проткнув, // Моет Останкино", – поет Александр Иванов. Но повода для грусти нет, ведь в столице столько интересного! "Дни.ру" помогут вам сориентироваться и не пропустить что-то важное.
прочитано 111 раз

КОНЦЕРТ

"Молодости нашей нет конца"

На главной сцене страны состоится торжественный вечер чествования выдающихся москвичей. Строители и метростроевцы, военнослужащие, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественники — все эти граждане внесли значительный вклад в развитие Москвы. Мероприятие проводится АНО "Армия и культура", а художественным руководителем проекта является народный артист России Михаил Ножкин. В программе – Ирина Аллегрова, Александр Михайлов, Александр Серов, Наташа Королева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Андрей Державин, а также хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, рок-группа "Земляне", балет Аллы Духовой "Тодес".

6 сентября, Кремлевский дворец.

ЮБИЛЕЙ

#Левкин55

"Привет, я к вам из 90-х!" – так приветствует зрителей на своих концертах певец Владимир Левкин. В этом году ему – 55! Юбилей он отмечает с размахом – в концерте прозвучат хиты Марины Хлебниковой, Игоря Талькова-младшего, Юты, Дмитрия Мурина, Игоря Корнилова, Павла Соколова и других. В этот вечер на сцену выйдут не только друзья и коллеги Владимира Лёвкина, но и его жена – певица Маруся и 10-летняя дочь Ника. Единственное на нашей эстраде семейное трио исполнит песни из своего альбома, который так и называется: "Семейный".

8 сентября, Главклуб.

"Москва-Ревю"

По случаю Дня города Москвы состоится концерт "Москва-Ревю"!, который объединит на одной сцене солистов двух коллективов — МТКМО "Градский Холл" и Творческой Мастерской Алексея Рыбникова. В программе вечера – любимые хиты в исполнении талантливых артистов, участников и победителей проекта "Голос": Александры Воробьевой, Никиты и Александра Поздняковых, Полины Конкиной, Евгении Благовой, Софьи Онопченко, Андрея Лефлера, Селима и Светланы Сыропятовой в сопровождении оркестра "Искусство музыки". "Московские окна", "Чистые пруды", "Александра-Александра", "Лучший город Земли" – в программу вошли самые разные, но одинаково узнаваемые и по-настоящему легендарные песни о столице.

10 сентября, Московское театрально-концертное объединение ("Градский Холл").

Фото: пресс-служба

ТЕАТР
"Достоевский. Сны Анны"

Спектакль Георгия Долмазяна основан на мемуарах Анны Сниткиной "Достоевская. Воспоминания", жены писателя. Главную героиню играют шесть актрис. Шесть женщин символизируют шесть граней одной огромной любви. А сам Достоевский открывается с новых сторон и показан с неожиданного ракурса.

8 сентября театр "Мост".

Фото: пресс-служба

"Дама пик"

Авторы отважились создать приквел хрестоматийной истории, открывшей серию литературных произведений о роковой страсти к игре и породившей бесчисленное количество постановок и экранизаций. Пушкин, как известно, творчески переработал случай из жизни своего приятеля Сергея Голицына, постановщики мюзикла же углубились дальше в прошлое и решили показать завязку таинственной истории. Действие первого акта разворачивается не только в имперском Петербурге девятнадцатого века, но и в роскошном и галантном веке восемнадцатом, когда графиня – юная красавица – сводит с ума весь Париж. Во втором акте зрителя ждут уже более знакомые повороты сюжета, которые перекликаются с "Пиковой Дамой" А. С. Пушкина или П. И. Чайковского.

10, 11 сентября, театр Российской Армии.

Фото: пресс-служба

СКОРО

LIVE CONCERT

Один из крупнейших культурных центров столицы "Меридиан" открывает концертно-театральный сезон. В афише множество ярких событий. Среди них – LIVE CONCERT от IMPERIALIS ORCHESTRA. Это двухчасовое шоу, в котором будет собрано все лучшее и новое, что создал этот популярный коллектив. В программе самые узнаваемые зарубежные рок-хиты всех времен в эксклюзивных аранжировках — композиции легендарных рок-групп, мелодии которых на слуху у всех, независимо от музыкальных предпочтений. Живое звучание электронных скрипок, виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабаса наполнит зал фантастической энергетикой, которая не позволит зрителям усидеть на месте и превратит концертное пространство в огромный танцпол.

18 сентября, "Меридиан".

Фото: пресс-служба

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 09:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир

Актер сам виноват
Шоу-бизнес

"Ее юмор не очень близок": участник "Голоса" объяснил настороженное отношение к Гузеевой на проекте

Что не так с актрисой

Недвижимость

Роскошный дворец, элитная квартира и не только: какую недвижимость приписывают патриарху Кириллу

На все воля божья
Шоу-бизнес

Бросившая мужика Климова спуталась с бывшим: Пауза пошла нам на пользу

Новая надежда

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

На Байкале произошло землетрясение
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
Во Владимирской области при пожаре погиб человек
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+