Прыгнула под нож: врач отреагировал на опасную выходку певицы Славы

Певицу Славу врач разобрал по косточкам, назвав ее поступок бегством

Врач-психолог прокомментировал опасную выходку Анастасии Сланевской (настоящее имя Славы — Прим. ред.). Около месяца назад певица легла под нож хирурга, заказав сразу полный пакет преображения: подтяжку груди, а также липосакцию рук, живота, ног, спины и даже подбородка. Не успела при этом она выйти из больничной палаты, как сразу же предстала перед подписчиками обнаженной. Хотела "с пылу с жару" похвастаться результатами проведенной работы.

Психолог София Болховитина считает этот поступок проявлением психологических проблем. "Мы можем подозревать аутоагрессию, патологическую неудовлетворенность собой, мазохистические и прочие нездоровые тенденции", – врач разобрала по косточкам певицу. Любые зависимости, считает Болховитина, являются сигналом о том, что человек утратил контроль над своей жизнью.

При этом вместо консервативных методов Слава выбрала варианты быстрые и радикальные. Однако корень проблемы, уверена Болотина, никуда не делся. Переедание, заключила эксперт, это выражение потребности в "любви, нежности, дружбе", в то время как пьянство — это "бегство в мир иллюзий".

Слава, к слову, попыталась оправдаться за то, что прыгнула под нож хирурга. По ее словам, напряженный график и постоянные перелеты загнали ее в такой стресс, что она постоянно переедала и злоупотребляла алкоголем. "Напилась, как свинья, вообще не помню три дня, что со мной было", – как то подписала свое фото в блоге певица.

Напомним, что в феврале певица перенесла горькую утрату: у нее умерла мама. Видимо, именно это событие и стало спусковым крючком для поведения певицы Славы.