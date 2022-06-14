"Психанула": бросившая Тарзана Королева попросила в рот у первого встречного

Знаменитая певица бросила мужа дома, а сама полетела на юг России. Первым делом артистка приземлилась в Ставрополе – оттуда она вышла на связь с подписчиками в своем микроблоге и рассказала о цели своей поездки.
"Психанула я и сорвалась в это путешествие неспроста," – заинтриговала народ Наташа Королева.
Жена Тарзана вознамерилась посетить "полезные места", в которых она сможет поправить свое здоровье, похудеть и хорошо провести время. В Ставрополе, где и началось это оздоровительное путешествие, артистку встретил знакомый врач-диетолог. Теплый пример оказали и другие местные жители. Одна женщина преподнесла Королевой целую корзинку домашних эклеров.
Судя по всему, певица несколько растерялась от такого подарка, ведь она приехала худеть, а ее встречают пирожными. Разрешение взять в рот аппетитный эклерчик пришлось просить у врача-диетолога – того самого, ставшего для нее на юге первым встречным. Когда добрый диетолог позволил положить в рот калорийный десерт, Королева с удовольствием полакомилась угощением, но со смехом заметила: если ее будут встречать так, планы по похудению могут накрыться.
Напомним, что в последние недели в Сети активно обсуждают отношения Наташи Королевой с Тарзаном – многим кажется, что пара оказалась чуть ли не на грани развода. В каждом раздельном появлении супругов на публике подозрительные фолловеры находят очередное подтверждение своим догадкам. Ранее после подобных слухов некоторую ясность в дело внесла сама Наташа Королева.