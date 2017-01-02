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Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

  • Дата рождения: 27 ноября 1961
  • Место рождения: Москва, Россия
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 176
  • Жена/Муж: Душан Перович

Родилась 27 ноября 1961 года в Москве.

Ее отец был заместителем председателя Госснаба СССР, мать — домохозяйкой. У Екатерины Андреевой есть младшая сестра Светлана. В детстве увлекалась баскетболом, недолго училась в школе Олимпийского резерва.

В 1990 году окончила Московский педагогический институт имени Крупской, училась на вечернем отделении Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Работала референтом в Генеральной прокуратуре в отделе делопроизводства следственного управления.

В 1990 году поступила на Всесоюзные курсы повышения квалификации для работников радио и телевидения (ВИПК при Гостелерадио СССР). В школе дикторов училась у Игоря Кириллова.

В 1991 году начала работать на телевидении. Была диктором Центрального телевидения и телекомпании «Останкино», ведущей программы «Доброе утро». В дирекции информационных программ - с 1994 года. Впервые вышла в эфир в 1995-м. В январе 1995 года стала ведущей информационной программы «ИТА Новости» на первом канале Останкино.

С 1995 года — в телекомпании «ОРТ»: редактор информационных передач, ведущая программы «Новости».

В начале 1997 года начала работу в качестве ведущей информационной программы «Время» (Дирекция информационных программ АО «Общественное российское телевидение»). Также параллельно, до конца 1998 года, вела обычные выпуски новостей, в основном утренние и вечерние.

С декабря 1998 года — постоянная ведущая программы «Время» телекомпании «ОРТ» (ныне «Первый канал»). На место постоянной ведущей ее назначил главный продюсер Дирекции информационных программ и директор информационной службы ОРТ Сергей Доренко. По результатам проведенного в Сети опроса в 1999 году была признана самой красивой ведущей телевидения в России; «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу» награждена орденом Дружбы (2006).

По итогам 2010 года вошла в десятку популярных телеведущих России по версии TNS Россия.

В августе 2014 года включена Украиной в санкционный список за позицию по войне на востоке Украины и присоединению Крыма к России.

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