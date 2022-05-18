"Мой истинный возраст – 39 лет": окрещенная ведьмой Андреева сделала сенсационное признание

Даже с годами Екатерина Андреева не перестает восхищать россиян своей свежестью и красотой.

О вечно молодой телеведущей уже ходит так много разговоров, что женщину даже окрестили ведьмой, мол, не стареет она с годами и все тут. Сама Екатерина Андреева признается, что до сих даже не почувствовала себя взрослой. Внутри нее все еще живет ребенок, который все время бегает, играет и хохочет.

В свежем интервью Екатерина Андреева прокомментировала путаницу с ее возрастом, возникшую в Сети. Некоторые онлайн-энциклопедии приписывают знаменитости порядка шести лишних лет. Это происходит даже после того, как телеведущая предоставила в качестве доказательства свои документы. Андреева уверена, что это "злонамеренное действие" – кто-то хочет, чтобы она выглядела "устаревшей".

Ведущая программы "Время" слышала небылицы о том, что ей и некоторым другим девушкам Лужков якобы когда-то поменял паспорт, так как они выглядят моложе своих лет, но это ложь – настаивает Андреева.

В беседе с изданием "7 Дней" телеведущая сделала сенсационное заявление о своем настоящем возрасте.

"Мои истинный, то есть биологический, а не паспортный возраст – это 39-40 лет," – рассказала звезда.

Такой вывод ей помогли сделать медики. Женщина ездила в специализированную швейцарскую клинику и сдавала там анализы. На основе их результатов и показаний различных приборов и был установлен истинный возраст звезды. Эти сведения для женщины гораздо важнее того, что написано в паспорте.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как решившаяся на эксперимент Екатерина Андреева с треском провалилась.