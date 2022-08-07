"Для нее это был удар": подбивший клинья к молодухе Галкин отправил в утиль престарелую Пугачеву

Алла Пугачева и София Ротару всегда боролись за право находиться на вершине музыкального Олимпа. Между артистками была настоящая вражда, которую заметили даже обычные зрители. Так, вокалистки никогда не выступали на одной сцене во время сборных концертов. Если в афише была заявлена Пугачева, значит там не должно было быть Ротару и наоборот.
Также ходили слухи, что Примадонне был вход заказан на Украину. Дело в том, что экс-руководитель тогда еще советской республики был ярым поклонником Софии Михайловны. Поэтому, поговаривают, он отдал приказ, чтобы Пугачеву не пускали. "Для нее это был удар", – говорит публицист Денис Сорокин.
Накануне Аллу Борисовну ждало очередное разочарование. Ее благоверный в социальных сетях поддержал главную соперницу всей ее жизни. Так, Ротару в микроблоге разместила публикацию, посвященную ситуации на Украине. Максим Галкин, в свою очередь, поставил лайк под постом конкурентки Примадонны.
Этим поступком юморист буквально сдал в утиль свою престарелую супругу. Ведь для многих поддержка соперников – это еще хуже, чем удар ножом в спину. Так, стандарты верности 21 века таковы, что ни один из партнеров не должен проявлять знаки внимания даже в социальных сетях, ставя злополучные "сердечки" под публикациями. Порой даже из-за безобидной подписки рушатся отношения, ведь любая женщина хочет быть одной единственной у своего избранника.
К слову, учитывая тягу Галкина к возрастным женщинам, вполне понятно, почему он теоретически мог положить глаз на Ротару и подбить к ней клинья. Так, артистка сохранилась гораздо лучше, нежели ее соперница. Звезда выглядит цветущей и жизнерадостной – настоящая молодуха! А Примадонна, в свою очередь, заметно сдала. Накануне в социальных сетях появились ее снимки без обработки и фильтров, которые поразили публику. По-настоящему ужаснуло народ лицо Аллы Борисовны, которое буквально покрылось буграми.