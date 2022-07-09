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Шоу-бизнес
"Годы не щадят": Бугристое лицо 73-летней Пугачевой вызвало оторопь

"Годы не щадят": Бугристое лицо 73-летней Пугачевой вызвало оторопь

Снимки Аллы Пугачевой напугали поклонников.
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В последнее время Алла Пугачева перестала появляться на светских мероприятиях, а затем и вовсе уехала в Израиль вместе со своей семьей. Поэтому свежие и "реалистичные" кадры Примадонны заполучить практически невозможно. Как правило, поклонники Аллы Борисовны видят только те снимки, которые выглядывает она сама или ее близкие в социальные сети. Однако накануне в Сети всплыли свежие фотографии звезды без обработки и фотошопа, которые вызвали о народа оторопь.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Пугачева вместе с родными посетила концерт Интарса Бусулиса, проходящий в Латвии. Журналисты смогли заснять Примадонну, а снимки моментально разлетелись по всевозможным пабликам. На фотографии четко видны все несовершенства внешности певицы. Так, ее лицо буквально покрыто буграми и складками.

Пользователи Сети были шокированы внешним видом звезды. Многие отметили, что 73-летняя артистка выглядит ужасно. "Годы не щадят никого", – написал один из комментаторов.

Напомним, зимой этого года Алла Борисовна покинула Россию вместе с мужем и детьми. Некоторые россияне ополчились на звезд, посчитав, что те предали Родину, сбежав в тяжелый для страны момент. Некоторые даже требовали бойкотировать Примадонну и ее супругу. Кто-то же требовал и вовсе лишить их гражданства и имущества.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2022, 13:42 Источник: Telegram • Требует проверки
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