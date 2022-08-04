"Шикарное тело": дважды мать Подольская разделась перед камерой

Фотоконтентом из отпуска певица щедро делится в своих соцсетях. Сегодня Наталья Подольская опубликовала собственные снимки с пляжа. Дважды мать не постеснялась раздеться, встать перед камерой и показаться на широкую аудиторию в одном бикини и панаме на голове. Она может себе это позволить!
40-летняя певица позировала одна и вместе с сыновьями, беззаботно ковыряющимися в песке. Напомним, что у Подольской и Преснякова подрастают семилетний Артемий и полуторогодовалый Иван. Для мамы двоих детей певица выглядит отлично, что поклонники знаменитости и поспешили заметить в комментариях под свежими снимками.
"Вот это фигура!", "Просто красотка!", "И пора прекрасная, и вы, и детки – одни восхищения!", "Вот это другое дело. А то на такое шикарное тело надела "бабушкины" плавки," – рассыпались в комплиментах фолловеры.
На одном и прошлых снимков Подольская появилась в гораздо более закрытом купальнике. Теперь же звезда разделась перед камерой до откровенного бикини с завязочками на бедрах, и это понравилось людям куда больше. Впрочем, нашлись и хейтеры, которым Наталья Подольская показалась слишком тощей для такого купальника.
Ранее Наталья Подольская высказалась об отношениях с 75-летней свекровью Еленой Пресняковой.