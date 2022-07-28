Издавала истошные крики: Холодное синюшное тело перекошенной Подольской нашли в реке

Супруга Владимира Преснякова попала в сложную ситуацию. На днях прямо посреди ночи родня не застала ее в мягкой постели, что неудивительно, ведь Наталья Подольская оказалась вдали от дома и в достаточно спартанских условиях.
Как рассказала рыжеволосая поп-певица, ей предстояло пережить очень сложные съемки: после полуночи она отправилась на грим, а в половине четвертого утра уже была на площадке. Правда, звезда отечественной эстрады снималась не в комфортной студии: операторы нашли ее тело в реке. И, по ее признанию, вода была очень холодной!
Бдительные пользователи заметили, что Наталья Подольская изрядно озябла: кто-то написал в комментариях, что ее губы кажутся синюшными, и попросил выйти из воды. Но замерзание конечностей, вьющиеся вокруг нее мошки и колющая ноги трава не напугали Наталью Подольскую: она сделала все, что от нее требовалось, чтобы новый ролик, в съемках которого она принимала участие, получился качественным.
"Но все это отходит на третий план, потому что начинается магия творчества и работа на результат", – написала артистка.
Что ждет зрителей в новом клипе, остается только догадываться. Но судя по кадрам, которые разместила в своем микроблоге супруга Владимира Преснякова, во время съемок она с перекошенным лицом издавала истошные крики. Теперь поклонники, очевидно, томятся в ожидании, чтобы узнать, почему же вопила Наталья Подольская.